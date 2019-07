Successo pieno per il “Giocavela” del Mirage Windsurfing

Obbiettivo raggiunto ed anzi superato per il “Giocavela” del Mirage Windsurfing di Albissola Marina che ha fatto il pieno di partecipanti ed anzi ha dovuto gestire una richiesta di adesioni più che doppia rispetto ai posti disponibili. Organizzazione affidata alla società albissolese che ha saputo mettere in connessione anche altre realtà ed enti del territorio come l’Associazione Nautica di Albissola Marina, il Golf Club, la scuola di vela d’altura Veirana e le palestre Naos e Stargym.

Un programma fitto per i 22 partecipanti seguiti attentamente da tutor e allievi alla scoperta di vela e windsurf per cinque giorni praticando molte e diverse attività come yoga, canoa, snorkeling, ceramica, golf, gymball e veliero (Hanse 47). Ad impreziosire l’attività, la presenza di Massimo Bortoletto, 9 volte campione del mondo , che ha condotto il “veliero” ed è stato un punto di riferimento per i giovani “optimisti”.