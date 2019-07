Stella. Un successo al di fuori di ogni più rosea aspettativa quello della manifestazione “Il bosco e le lanterne”, in programma questa sera e domani a Stella San Martino. E’ iniziata da poco e il piccolo paese è già invaso da migliaia di visitatori, che hanno voluto partecipare all’evento atteso da diciassette anni.

Molta soddisfazione da parte di tutti gli organizzatori e dell’Amministrazione comunale, che vedono ripagato l’immenso sforzo e il lavoro di mesi, per il quale sono state coinvolte decine di volontari. “Innanzitutto un doveroso ringraziamento a chi ci ha creduto dall’inizio e a chi non si è risparmiato per riportare questo evento suggestivo – commenta il sindaco Marina Lombardi – Il fatto di aver messo insieme tutte le realtà associative del paese è già una vittoria, e se l’evento attira così tanti visitatori è più che un buon auspicio per pensare di ripeterlo il prossimo anno”.

“Un esercito di persone per ripristinare le vie del bosco e renderlo fruibile come un tempo, altrettanti volontari per espletare le pratiche burocratiche, che stanno diventando un grande intoppo per ogni tipo di sagra o evento – sottolinea il presidente dell’associazione Sant’Anna, Andrea Castellini – Vedere così tanta gente, però, ci sprona a proseguire lungo il percorso intrapreso, e la sfida che lanciamo è quella di tornare nel 2020 con più serate rispetto alle due di quest’anno”.