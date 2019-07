Stasera al Priamar di Savona, al via la rassegna \"Cinema in Fortezza 2019\"

NuovoFilmstudio, importante realtà del terzo settore cittadino ed aderente ARCI Savona, ed il Comune di Savona, con il sostegno di Costa Crociere presentano “Cinema in Fortezza 2019 – il cinema all’aperto nel luogo più affascinante della città”.

La rassegna presenta al pubblico savonese, nel suggestivo contesto della Fortezza del Priamar, le più interessanti uscite cinematografiche della stagione: 23 film in 4 contenitori tematici e la prima visione savonese del premio Oscar “Roma” di Alfonso Cuarón.

Ecco i 4 contenitori:

“Lights, Camera, Action!” – i titoli hollywoodiani più interessanti realizzati quest’anno dalla mecca del cinema statunitense.

“I Nastri d’Argento 2019” – una selezione delle pellicole italiane in concorso a uno dei premi nazionali più prestigiosi.

“Ecologia (im)possibile” – il rapporto tra uomo e ambiente raccontato da punti di vista originali e affascinanti.

“EuropaCinema” – le produzioni europee della stagione, tra commedia popolare e cinema d’autore.

Calendario delle proiezioni:

mer 24/07 – “La favorita” di Yorgos Lanthimos

ven 26/07 – “First Man – Il primo uomo” di Damien Chazelle

dom 28/07 – “Il traditore” di Marco Bellocchio

mar 30/07 – “Roma” di Alfonso Cuarón – PRIMA VISIONE

mer 31/07 – “Free solo” di J. Chin, E. C. Vasarhelyi – realizzato da National Geographic Documentary Films (ingresso applicato dalla distribuzione del film 8€)

gio 01/08 – “Dumbo” di Tim Burton

ven 02/08 – “Green Book” di Peter Farrelly

dom 04/08 – “Bentornato Presidente!” di G. Fontana, G. Stasi

mar 06/08 – “Van Gogh – sulla soglia dell’eternità” di Julian Schnabel

gio 08/08 – “Aladdin” di Guy Ritchie

ven 09/08 – “A star is born” di Bradley Cooper

dom 11/08 – “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini

mar 13/08 – “7 uomini a mollo” di Gilles Lellouche

mer 14/08 – “Mia e il leone bianco” di Gilles de Maistre

gio 15/08 – “Il corriere – The mule” di Clint Eastwood

ven 16/08 – “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer

dom 18/08 – “Il primo re” di Matteo Rovere

mar 20/08 – “Il verdetto” di Richard Eyre

gio 22/08 – “Il professore e il pazzo” di P.B. Shemran

ven 23/08 – “BlacKkKlansman” di Spike Lee

dom 25/08 – “Troppa grazia” di Gianni Zanasi

mar 27/08 – “Cyrano mon amour” di Alexis Michalik

gio 29/08 – “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson

L’apertura dell’arena e delle biglietterie avverrà alle 20.30. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 circa. Ingresso 5€ (escluso “Free solo” – ingresso applicato dalla distribuzione 8€).

In caso di pioggia si invitano gli spettatori a conservare il biglietto per l’eventuale recupero della proiezione.

Programma della rassegna in formato pdf:

http://www.officinesolimano.it/images/prog_pdf/savona_estate_2019.pdf

Info e contatti:

Telefono – 366.1738906 (tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00)

E-mail – cinemainfortezza@officinesolimano.it