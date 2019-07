Spiagge, ecco l’ordinanza balneare 2019: Savona ancora senza spiaggia per cani

Savona. E’ stata pubblicata ieri l’ordinanza balneare 2019 del comprensorio territoriale di Savona e Vado Ligure. Il provvedimento, che disciplina le norme da seguire sulle spiagge, non presenta particolari novità rispetto al passato se non rispetto alle regole relative all’accesso dei cani.

Nessuna buona notizia per i padroni dei quattro zampe: l’Autorità Portuale non ha identificato nessun tratto di arenile adatto ad essere dedicato agli animali.

Savona non avrà quindi nessuna spiaggia libera accessibile a Fido, ma l’ordinanza prevede che in via sperimentale i gestori degli stabilimenti balneari possano decidere di accogliere cani nelle loro strutture. Il regolamento vieta però ai quattrozampe di fare il bagno e consente quindi soltanto di accedere alla spiaggia dove il padrone dovrà tenerlo sempre al guinzaglio e provvedere a pulire le deiezioni.

Per leggere in dettaglio tutti i contenuti dell’ordinanza è possibile scaricarla cliccando qui.