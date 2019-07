Specialità del territorio, buona musica e cultura: torna la storica sagra di Balestrino

Balestrino. Da venerdì 2 a domenica 4 agosto tornerà a Balestrino, uno dei borghi più belli d’Italia, una nuova edizione della rinomata sagra enogastronomica organizzata dalla Pro Loco.

Protagonisti delle tre serate saranno i piatti tipici cucinati secondo le antiche tradizioni balestrinesi, specialità pecora in umido e sughi “tuccu” e pesto e tante altri piatti tipici come il coniglio alla ligure, le torte salate e i dolci. Verranno inoltre proposti i vini dell’azienda locale “Berry and Berry” che da tre generazioni coltiva il pigato e il vermentino nelle zone di Savona ed Imperia.

La sagra prenderà il via venerdì 3 agosto alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Nel corso della serata il complesso “Sara & Marco” intratterra il pubblico con i più grandi successi della musica italiana.

Sabato 3 agosto Balestrino ospiterà il complesso “Debora Sbarra” che allieterà il pubblico con momenti musicali che vedranno la fisarmonica protagonista indiscussa.

Domenica 4 agosto suonerà l’orchestra “Laura Fiori” che proporrà un variegatissimo repertorio che andrà dai brani di musica latinoamericana, liscio, revival italiano e straniero, fino alle canzoni dialettali liguri, all’insegna della spensieratezza e per un intrattenimento a tutto tondo.

Durante le serate saranno visitabili il catasto napoleonico e la mostra di pittura “Viva le mani” di Cetty Bellomo e Maria Teresa Palazzoni, verrà inoltre allestito uno spazio dedicato ai bambini. Per questa edizione la sagra sarà toltalmente “plastic free”, tutte le stoviglie usa e getta saranno compostabili.

Enogastronomia, tradizioni, musica e cultura saranno quindi le protagoniste della storica sagra e pretesto per vedere Balestrino vestito a festa, in un progetto che coinvolge gli abitanti dello storico paese e accoglie curiosi e turisti alla scoperta dei piatti tipici e delle tradizioni dell’entroterra ligure.

Posti al coperto in caso di maltempo.