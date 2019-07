Borghetto Santo Spirito. Ladri in azione questa notte a Borghetto Santo Spirito, in via Ponti, dove hanno preso di mira il negozio “Mobili Grasso”.

Intorno alle 4:00 di questa notte due malviventi, con volto travisato, hanno spaccato la serranda e la vetrata dell’esercizio con martelli e arnesi da scasso e sono entrati all’interno: immediato è scattato il sistema di allarme collegato alle forze dell’ordine, con i due ladri che sono riusciti a portare via quattro cellulari ed un computer prima di darsi alla fuga.

Poco dopo l’arrivo del titolare e dei carabinieri: i militari hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso, trovando anche alcune macchie di sangue di uno dei due malviventi rimasto ferito dai vetri a seguito della spaccata.

Anche i vicini hanno sentito dei rumori a seguito del raid notturno da parte dei ladri, fuggiti rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

I militari stanno svolgendo le indagini. Pare che sia stato l’unico negozio “visitato” dalla coppia di ladri nella notte. Per il titolare, oltre ai cellulari e al computer rubato, il grave danno della serranda e della vetrata dell’esercizio commerciale.