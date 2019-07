Sorpreso in sella ad uno scooter rubato e con due etti di hashish in tasca: arrestato dai carabinieri

Albenga. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Albenga hanno arrestato un marocchino di 24 anni con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nelle ultime settimane i militari hanno attivato su tutto il territorio di competenza della compagnia di Albenga controlli in borghese volti a contrastare i reati contro il patrimonio ed i reati predatori in genere. Nella giornata di ieri gli operatori hanno rintracciato a Albenga due scooter rubati. I mezzi sono stati individuati dalle pattuglie dell’Arma impegnate nei servizi perlustrativi del territorio e restituiti ai legittimi proprietari, che ne avevano denunciato il furto.

I carabinieri erano impegnati a localizzare anche un terzo scooter segnalato dalla centrale operativa dei militari ingauni quale oggetto di furto. Nel corso della notte, un equipaggio della sezione radiomobile ha individuato il mezzo sospetto mentre transitava in piazza del Popolo. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato la fuga, dapprima a bordo del mezzo e poi a piedi, dopo aver abbandonato lo scooter a terra. La prontezza dei militari, però, ha reso vano ogni tentativo di fuga: il conducente è stato bloccato dopo alcuni metri.

Il fermato, un marocchino di 24 anni pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato subito perquisito sul posto. I carabinieri gli hanno trovato quasi due etti di hashsish, suddivisi in dosi e circa 500 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato. Lo scooter, rubato a Loano il mese scorso, è stato restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato, che è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma carabinieri di Albenga, sarà processato oggi con rito direttissimo.