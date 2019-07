Simona Sacone presidente di Tpl Linea, Franco Orsi vice: ecco il nuovo Cda

Savona. Lo scontro si è concluso ed ha prevalso la linea dei sindaci per la composizione del nuovo Cda di Tpl Linea: Simona Sacone è il nuovo presidente di Tpl Linea, Franco Orsi (indicato dalla Provincia) vice presidente. E’ quanto emerso questa mattina nel corso dell’assemblea dei soci dell’azienda di trasporto savonese chiamata alle nomine, dopo settimane e giorni di forti polemiche per la scelta del Consiglio di Amministrazione. Alla fine è prevalsa una mediazione, con una proposta unitaria arrivata al termine di una lunga discussione.

Simona Sacone era già vice presidente del precedente Cda guidato da Claudio Strinati, un Cda rimasto in funzione solo grazie ad una proroga di 45 giorni, necessaria per risolvere la querelle sul nome del nuovo presidente.

L’assemblea dei soci ha inoltre ratificato l’iter per l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale, secondo l’atto di indirizzo approvato dall’assemblea dei sindaci e votato ieri in Consiglio provinciale.

Ecco gli altri componenti del Cda: consiglieri Giovanni Ferrari e Arianna Bellini, infine per GTT, socio privato detentore del 12,44% del capitale dell’azienda di trasporto, Paolo Golzio.

Nell’ambito dell’assemblea dei soci non tutti sono rimasti soddisfatti: nonostante una linea unitaria concordata questa mattina si è verificata l’astensione di alcuni della Val Bormida e del comune di Loano con il sindaco Pignocca, oltre che di Calice Ligure e Rialto.

“Ho prontamente richiesto un incontro con il neo presidente di Tpl Linea – ha detto il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri -. Auspico che dopo una fase difficile e delicata durata oltre due mesi si possa definire un percorso condiviso sul futuro del trasporto pubblico locale, per l’affidamento in house e per dare garanzie all’utenza e ai lavoratori”.