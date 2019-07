Serie C1: la Bormidese strappa due giochi all’Albese

Bormida. Conclusa anche la settima giornata di ritorno, mancano due turni (e un recupero) alla fine della regular season ed è da tempo già tutto deciso per le prime otto squadre che accederanno alla seconda fase; si lotta solamente per definire le posizioni in classifica che definiranno gli abbinamenti nel tabellone finale.

Polisportiva Pieve di Teco sempre leader, a segno anche a Monastero Dronero (6-11 il finale, 5-5 al riposo), con due lunghezze di vantaggio sul Banca Alba Olio Desiderio Ricca che passa 8-11 a Canale.

Al terzo posto Bubbio (11-4 all’Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo) e Araldica Castagnole Lanze (11-6 all’Ultreia et Suseia), mentre la Barbero Albese sale a quota 9 imponendosi 2-11 sul campo della Sommariva Bormidese.

I risultati della 16ª giornata:

Bubbio-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 11-4

Monastero Dronero-Polisportiva Pieve di Teco 6-11

Torfit Langhe e Roero Canalese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 8-11

Araldica Castagnole Lanze-Ultreia et Suseia 11-6

Sommariva Bormidese-Barbero Albese 2-11

La classifica: Polisportiva Pieve di Teco 13, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11, Bubbio, Araldica Castagnole Lanze 10, Ultreia et Suseia, Barbero Albese 9, Monastero Dronero 8, Torfit Langhe e Roero Canalese 7, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 2, Sommariva Bormidese 0.

Il programma della 17ª giornata:

martedì 23 luglio ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

giovedì 25 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Torfit Langhe e Roero Canalese

venerdì 26 luglio ore 21 ad Alba: Barbero Albese-Araldica Castagnole Lanze

domenica 28 luglio ore 16 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Sommariva Bormidese

domenica 28 luglio ore 16 a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Bubbio