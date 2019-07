Serie C1 e Serie C2, una giornata al termine

Andora. Penultimo atto della prima fase del campionato di Serie C1. La Polisportiva Pieve di Teco blinda il primo posto, vincendo in rimonta nello sferisterio di casa con il Bubbio: ospiti avanti 4-6 alla pausa, 11-9 il finale per Molli e compagni. Bubbio che resta secondo a quota 11, con gli stessi punti del Banca Alba Olio Desiderio Ricca, fermato a Monastero Dronero. Altra coppia a 10 con la Barbero Albese che batte e aggancia l’Araldica Castagnole Lanze; Ultreia et Suseia e Monastero Dronero inseguono a 9, mentre a 8 la Torfit Langhe e Roero Canalese che si impone 8-11 (4-6 al riposo) proprio con l’Ultreia et Suseia. Fuori dai giochi per il tabellone finale Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo e Sommariva Bormidese: nello scontro diretto vittoria dei cuneesi per 11-8.

I risultati della 17ª giornata:

Monastero Dronero-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-4

Ultreia et Suseia-Torfit Langhe e Roero Canalese 8-11

Barbero Albese-Araldica Castagnole Lanze 11-3

Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Sommariva Bormidese 11-8

Polisportiva Pieve di Teco-Bubbio 11-9

La classifica: Polisportiva Pieve di Teco 14; Bubbio, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11; Barbero Albese, Araldica Castagnole Lanze 10; Ultreia et Suseia, Monastero Dronero 9; Torfit Langhe e Roero Canalese 8; Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 3; Sommariva Bormidese 0.

Il programma della 18ª giornata:

mercoledì 31 luglio ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo

mercoledì 31 luglio ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Ultreia et Suseia

mercoledì 31 luglio ore 21 a Bubbio: Bubbio-Monastero Dronero

mercoledì 31 luglio ore 21 a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Barbero Albese

mercoledì 31 luglio ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Polisportiva Pieve di Teco

In Serie C2 la Don Dagnino è certa della seconda posizione. Brutto periodo per la Spec, che non si è presentata in campo ad Andora ed è stata battuta a domicilio dal San Biagio.

I risultati della 16ª giornata:

Peveragno-Taggese 11-0 forfait

San Leonardo-Centro Incontri 11-8

San Biagio-Caraglio 11-4

Don Dagnino-Spec 11-0 forfait medico

ha riposato: Tavole

I risultati della 17ª giornata:

Centro Incontri-Peveragno 5-11

Taggese-Tavole 11-5

Caraglio-San Leonardo 11-6

Spec-San Biagio 1-11

ha riposato: Don Dagnino

La classifica: San Biagio 14; Don Dagnino 11; Caraglio, Peveragno 9; Taggese 8; Centro Incontri 6; San Leonardo 5; Spec 3; Tavole 1.

Il programma del 18° turno:

giovedì 1 agosto ore 21 a Imperia: San Leonardo-Spec

giovedì 1 agosto ore 21 a Diano Castello: Tavole-Centro Incontri

giovedì 1 agosto ore 21 a Peveragno: Peveragno-Caraglio

giovedì 1 agosto ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Don Dagnino

riposa: Taggese