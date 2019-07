Serie C1, Bormidese ferma al palo. In C2 Don Dagnino travolgente

Bormida. Tredici delle diciotto giornate in programma sono andate in archivio e in Serie C1 la Sommariva Bormidese resta ancora ferma senza successi. I biancazzurri hanno ben figurato con il Castagnole Lanze; non sono poi riusciti a ripetere la buona prova con la Canalese.

I risultati della 12ª giornata:

Bubbio-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-4

Monastero Dronero-Barbero Albese 11-10

Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Ultreia et Suseia 8-11

Sommariva Bormidese-Araldica Castagnole Lanze 8-11

Polisportiva Pieve di Teco-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-0 forfait medico

I risultati della 13ª giornata:

Barbero Albese-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 11-9

Torfit Langhe e Roero Canalese-Sommariva Bormidese 11-1

Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Bubbio 11-5

Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero 11-5

Ultreia et Suseia-Polisportiva Pieve di Teco 11-5

La classifica: Polisportiva Pieve di Teco 10, Bubbio, Barbero Albese, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Araldica Castagnole Lanze, Ultreia et Suseia 8; Monastero Dronero 7; Torfit Langhe e Roero Canalese 6, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 2, Sommariva Bormidese 0.

Il programma del 14° turno:

domenica 7 luglio ore 16 a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Barbero Albese

domenica 7 luglio ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

lunedì 8 luglio ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo

lunedì 8 luglio ore 21 a Bubbio: Bubbio-Ultreia et Suseia

martedì 9 luglio ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese

Nel girone B della Serie C2 tutto facile per la Don Dagnino che non ha concesso nemmeno un gioco al Tavole. Cappotto anche per la Spec, liquidata a domicilio per mano della Taggese.

I risultati della 12ª giornata:

Caraglio-Centro Incontri 11-5

San Biagio-Peveragno 11-5

Spec-Taggese 0-11

Don Dagnino-Tavole 11-0

ha riposato: San Leonardo

Il primo risultato del 13° turno:

Peveragno-San Leonardo 11-2

La classifica: San Biagio; Don Dagnino 9; Caraglio, Taggese; Peveragno 6; Centro Incontri 5; San Leonardo, Spec 3; Tavole 1.

Le altre partite del 13° turno:

giovedì 4 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Spec

sabato 6 luglio ore 16 a Tavole: Tavole-San Biagio

sabato 6 luglio ore 17.30 a Taggia: Taggese-Don Dagnino

riposa: Caraglio