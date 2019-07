Serie C: Cairese, vittoria sofferta sul Mondovì

Cairo Montenotte. Domenica 21 luglio era il giorno dell’ultimo impegno casalingo per la Cairese nel campionato nazionale di Serie C, contro il Mondovì.

Si parte con Baisi sul monte e Marenco dietro al piatto di casa base, in prima Berretta, in seconda il giovane Andrea Torterolo, in terza base Bloise e in interbase Bellino, mentre in campo esterno si dispongono i veterani Gandolfo e Zaharia ed il giovane De Bon. La partita scorre veloce sino al quarto inning quando la Cairese, sfruttando un paio di incertezza difensive, segna due punti.

La reazione degli ospiti arriva al sesto inning quando Baisi, perfetto sino a quel punto, concede un base e una valida; a tradirlo però è la difesa che pasticciando permette ai monregalesi di segnare ben cinque punti. In attacco i biancorossi si fanno subito sentire e a basi piene è il giovane Pepino a battere a casa i punti del pareggio: 5 a 5 e tutto da rifare.

La partita, pur ricca di sbavature difensive, risulta avvincente, dominata dai lanciatori: a fine dei giochi si conteranno 17 eliminazioni al piatto per il Gianoglio (Mondovì) e 8 a testa per Baisi e Buschiazzo.

Non bastano i nove inning regolamentari e ne servono ancora due supplementari per trovare un vincitore ed è ancora Pepino, giovane promessa in prestito dal Boves, a battere la valida che spinge a casa il punto della vittoria cairese: 6 a 5.

Il prossimo impegno dei biancorossi sarà l’ultima gara della stagione ufficiale, ancora contro il Mondovì ma in trasferta domenica 4 agosto, per giocare una gara di recupero. L’incontro permetterà allo staff tecnico di continuare il graduale inserimento dei giovani provenienti dal vivaio cairese con il gruppo della prima squadra, con l’obiettivo di terminare la stagione regolare nel migliore dei modi.

La valida di Pepino che determina la vittoria

I festeggiamenti della Cairese

Il saluto finale con il Mondovì