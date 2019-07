Serie B: Vini Capetta Don Dagnino fermata dalla Benese

Andora. La Benese ferma la corsa della Vini Capetta Don Dagnino. Pronti via e dopo un gioco (vinto dagli ospiti) stop di una decima di minuti per un improvviso black-out in tutta Bene Vagienna. La Benese riparte meglio, 4-1, Grasso e compagno tornano sotto, 5-4, prima del 6-4 al riposo. Aggancio nella ripresa, 6-6, poi sul 7 pari i benesi trovano un break di due giochi, grazie anche a qualche errore di troppo degli avversari. La Vini Capetta Don Dagnino ci prova, 9-8, ma la Benese gioca con maggiore attenzione nel finale, imponendosi 11-8.

Il tabellino:

Benese – Vini Capetta Don Dagnino 11-8

Benese: Paolo Sanino, Luca Bruno, Federico Troia, Filippo Nimot. Dt Romano Sanino e Claudio Nimot.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Daniele Santini.

I risultati della 19ª giornata:

Acqua S.Bernardo San Biagio-Speb 11-2

Serramenti Bono Centro Incontri-Virtus Langhe 11-8

Benese-Vini Capetta Don Dagnino 11-8

Taggese-Srt Progetti Ceva 11-0 forfait medico

Osella Surrauto Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-10

ha riposato: Morando Neivese

La classifica: Morando Neivese, Taggese, Acqua S.Bernardo San Biagio 14, Vini Capetta Don Dagnino, Osella Surrauto Monticellese 10, Speb, Serramenti Bono Centro Incontri 9, Bcc Pianfei Pro Paschese 8, Srt Progetti Ceva 3, Virtus Langhe, Benese 2.

Le partite della 20ª giornata:

lunedì 22 luglio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Benese

martedì 23 luglio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio

mercoledì 24 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Taggese

giovedì 25 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Serramenti Bono Centro Incontri

giovedì 25 luglio ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Osella Surrauto Monticellese

riposa: Srt Progetti Ceva