Serie B: la Vini Capetta Don Dagnino ferma la capolista

Andora. La Vini Capetta Don Dagnino ferma la capolista Morando Neivese: vittoria in rimonta per Grasso e compagni, dopo oltre tre ore, e al ventunesimo gioco.

Ad Andora gli ospiti partono forte, con un parziale di quattro giochi a zero, i padroni di casa rientrano in partita, 4-5, ma non trovano l’aggancio, 4-6 alla fine del primo tempo. Nella ripresa i neivesi sembrano avere in mano la partita, 4-8, 6-9, ma inizia una sequenza di giochi ai vantaggi, spesso alla caccia unica, dove la Vini Capetta Don Dagnino si dimostra più attenta sulle cacce decisive: 9 pari e poi 10-9. La Morando Neivese si salva, ma nell’ultimo gioco la quadretta di casa chiude: finisce 11-10.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Morando Neivese 11-10

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Morando Neivese: Fabio Gatti, Loris Riella, Matteo Marenco, Roberto Drago. Dt Ercole Fontanone.

Arbitro: Piera Basso.

Gli ultimi risultati della 17ª giornata:

Serramenti Bono Centro Incontri-Taggese 8-11

Osella Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva 11-3

ha riposato: Vini Capetta Don Dagnino

L’esito della 18ª giornata:

Speb-Benese 11-4

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio 5-11

Vini Capetta Don Dagnino-Morando Neivese 11-10

Srt Progetti Ceva-Serramenti Bono Centro Incontri 7-11

martedì 16 luglio alle ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Osella Surrauto Monticellese

ha riposato: Taggese

La classifica: Morando Neivese 14, Taggese, Acqua S.Bernardo San Biagio 13, Vini Capetta Don Dagnino 10, Speb 9, Bcc Pianfei Pro Paschese, Osella Surrauto Monticellese, Serramenti Bono Centro Incontri 8, Srt Progetti Ceva 3, Virtus Langhe 2, Benese 1.

Il programma del 19° turno:

giovedì 18 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Speb

giovedì 18 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Virtus Langhe

venerdì 19 luglio ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Vini Capetta Don Dagnino

domenica 21 luglio ore 17 a Taggia: Taggese-Srt Progetti Ceva

domenica 21 luglio ore 21 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese

riposa: Morando Neivese