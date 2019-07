Serie B: il San Biagio passa ad Andora

Andora. Anche l’Acqua S.Bernardo San Biagio sale a quota 15 punti, superando l’insidiosa trasferta di Andora con la Vini Capetta Don Dagnino.

Partita strana, a strappi: Pettavino e compagni partono forte, giocano con attenzione, sfruttando anche qualche errore di troppo degli avversarsi, e piazzano un parziale di sei giochi a zero. C’è un po’ di vento, che cambia andando contro la battuta: Grasso sfrutta bene il suo colpo sul pallone, mettendo in difficoltà gli avversari. Quattro giochi di fila per la formazione di casa ed è 4-6 alla pausa. Stesso copione nella ripresa: nuovo break dei monregalesi, 4-8, contro break degli andoresi, 7-8. Nel sedicesimo gioco si arriva alla caccia unica, presa dall’Acqua S.Bernardo San Biagio che poi prende in mano la partita per il 7-11 finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Acqua S.Bernardo San Biagio 7-11

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Acqua S.Bernardo San Biagio: Andrea Pettavino, Leonardo Curetti, Alessio Ambrosino, Alessandro Benso. Dt Diego Fazzone.

Arbitro: Salvatore Nasca.

I risultati della 20ª giornata:

Morando Neivese-Benese 11-5

Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio 7-11

mercoledì 24 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Taggese

giovedì 25 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Serramenti Bono Centro Incontri

giovedì 25 luglio ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Osella Surrauto Monticellese

ha riposato: Srt Progetti Ceva

La classifica: Morando Neivese, Acqua S.Bernardo San Biagio 15, Taggese 14, Vini Capetta Don Dagnino, Osella Surrauto Monticellese 10, Speb, Serramenti Bono Centro Incontri 9, Bcc Pianfei Pro Paschese 8, Srt Progetti Ceva 3, Virtus Langhe, Benese 2.

Il programma della 21ª giornata:

sabato 27 luglio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe

domenica 28 luglio ore 16 a Taggia: Taggese-Bcc Pianfei Pro Paschese

domenica 28 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese

lunedì 29 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Speb

lunedì 29 luglio ore 21 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Vini Capetta Don Dagnino

riposa: Benese