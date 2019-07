Vado L. Esattamente sei anni fa un maledetto incidente stradale si è portato via la giovane Nadia Colangelo. Per ricordarla, come ormai da tradizione, sabato 27 luglio si giocherà la sesta edizione del torneo di calcio a 5 femminile a lei intitolato.

Come nelle precedenti edizioni, il “Memorial Nadia Colangelo”, battezzato anche “stupido torneo” (per ricordare il nomignolo, “stupido purtier”, con cui Nadia veniva chiamata dalle compagne), si giocherà nel complesso sportivo “Dagnino” di Vado dove, tra l’altro, c’è il campo a 7 che la società dove lei militava le ha intitolato dopo la tragedia.

Dodici le squadre iscritte al torneo provenienti da tutta la Liguria, ma anche dal Piemonte che, a partire dalle 20,30, si sfideranno per contendersi la vittoria finale (in campo ci saranno anche alcune ex compagne di Nadia).

Per chi parteciperà alla serata sono garantiti musica, divertimento e la possibilità di mangiare e bere direttamente al campo (grazie alle cucine de “Il Club” del Dagnino), ma soprattutto di trascorrere una nottata giocando a calcio per dedicare gol, assist e sorrisi a Nadia.

“Ci teniamo a ringraziare veramente di cuore chi ci ha aiutato e sostenuto nel realizzare questo evento per ricordare Nadia (il cui ricavato, al netto delle spese, viene interamente devoluto in beneficenza): Mimmo e Betta del ‘Club’ del campo Dagnino, Decathlon, Noberasco, BeeBad, il Birrificio 019 di Savona, a Edinet che ha messo a disposizione il primo premio del torneo, Complici parrucchieri, il Ristorante Gemma, Marta del bar La Boccia, il Vado F.C. e gli allenatori del settore giovanile rossoblu” il messaggio delle amiche di Nadia che si occupano di organizzare il torneo.