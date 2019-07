Scontro tra un’auto e una moto in autostrada: due feriti e 5 km di coda tra Celle e Savona

Albisola Superiore. E’ di due feriti e cinque chilometri di coda il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina sull’A10, tra i caselli di Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia.

Secondo quanto accertato, pochi minuti prima di mezzogiorno un’auto ed una moto sono entrate in contatto.

Sul posto sono intervenute due autoambulanze della croce verde di Albisola Superiore, l’automedica di Savona Soccorso ed il personale delle Autostrade e della polstrada.

L’intervento è tuttora in corso, ma pare che i feriti non abbiano riportato ferite particolarmente gravi: sono stati trasferiti al San Paolo di Savona rispettivamente in codice giallo ed in codice verde.

Il sinistro e l’arrivo dei soccorso ha causato notevoli disagi al traffico lungo la tratta.