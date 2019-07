Varigotti. E’ tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure Alfredo C., il 50enne originario di Genova che venerdì pomeriggio è rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto lungo la via Aurelia a Varigotti.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, un’auto (una Smart) ha sorpassato a sinistra un bus di linea che la precedeva in direzione ponente; dalla direzione opposta stava sopraggiungendo la moto condotta dal centauro, una Honda. L’impatto è stato inevitabile: nell’urto, la Smart è andata ad impattare contro l’autobus.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Savona Soccorso, un’ambulanza della croce bianca di Finale, i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e la polizia stradale ed i carabinieri. A prestare soccorso anche un medico rianimatore che, per puro caso, stava transitando in zona.

Nell’impatto il centauro ha riportato traumi piuttosto gravi, con fratture esposte ad una gamba e ad un braccio e una emorragia assai importante. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, il motociclista era cosciente, ma è stato sedato ed intubato sul posto. Al termine delle lunghe operazioni di stabilizzazione, durate circa un’ora, il ferito è stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

In questo momento il personale sanitario del nosocomio pietrese sta monitorando in particolare la corretta ri-vascolarizzazione degli arti inferiori, che hanno subito i traumi più importanti. Ciò specie alla luce della rilevante emorragia innescatasi a seguito dello scontro frontale.