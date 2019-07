Albisola Superiore. La Nazionale femminile italiana di football americano torna da Madrid sconfitta, ma con parecchie certezze.

Il lavoro del coaching staff, alla cui guida troviamo il capo allenatore Alfredo Giuso Delalba, si comincia ad intravedere. Ottima la prova delle ragazze che hanno dimostrato come in poco tempo siano riuscite ad assimilare sia gli insegnamenti dei coach che i nuovi schemi.

Ricordiamo che la partita si è giocata ad undici giocatrici, mentre il campionato italiano femminile si gioca a sette, con campo più piccolo e senza special team. Le iberiche hanno vinto per 12-6, con una meta per tempo. Le azzurre hanno accorciato le distanze dopo un bel drive, concluso in meta da Nicola Erica, quando ormai mancavano una manciata di minuti alla fine del match.

Ottima la prova delle Pirates, con buoni spunti individuali di Arzà Serena, Brunetto Veronica, Bruno Federica, De Carlo Cristina, Giuso Delalba Francesca, Giribone Giulia, Goncalves Nayara, Menaballi Alice, Pasquero Selina, Rollero Nadia, Ronchi Rachele.

Alfredo Giuso Delalba commenta: “Una buona prova nonostante la sconfitta. Abbiamo deciso di far ruotare tutte le ragazze per premiare i sacrifici che hanno fatto per affrontare questa partita. Abbiamo commesso parecchi errori derivanti dal passaggio del gioco da sette giocatrici ad undici, ed è chiaro che il lavoro da fare sia ancora lungo. Con la federazione, rappresentata dal Gm Igi Baldini, che ringrazio per la sua costante ed assidua presenza, abbiamo iniziato un percorso di sviluppo e siamo consapevoli che ci sarà tanto lavoro da fare, ma abbiamo un buon potenziale ed un buon gruppo di giocatrici, coadiuvate da un coaching staff di grande qualità”.

Ora si attende la prossima amichevole che la Fidaf potrebbe organizzare prima della fine dell’estate.

Foto Andy King