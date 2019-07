Scomparso da due giorni a Savona, Luciano Colautti ritrovato dai carabinieri

Savona. E’ stato rintracciato nella tarda serata di ieri a Savona Luciano Colautti, il pensionato di 65 anni del quale non si avevano più notizie da lunedì pomeriggio.

Colautti, che ha lavorato nella farmacia dell’ospedale San Paolo, lunedì pomeriggio era uscito da casa (abita in via Mignone) in auto, senza cellulare, svanendo nel nulla. I famigliari, comprensibilmente angosciati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e hanno preso a cercarlo in prima persona in città e nei comuni limitrofi a Savona, diffondendo anche appelli rivolti a chiunque avesse sue notizie.

Ieri sera il lieto fine: i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Albenga lo hanno rintracciato in piazza del Popolo. A piedi e in stato confusionale, Colautti è stato accompagnato presso l’ospedale San Paolo per accertamenti.

L’uomo è stato dimesso in serata.