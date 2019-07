Scienza Fantastica, ecco i 6 finalisti del concorso letterario di Spotorno

Spotorno. Dal 20 al 28 luglio si terrà a Spotorno la consueta e attesa rassegna “Scienza Fantastica” organizzata dal Comune di Spotorno e giunta ormai alla settima edizione. Nata principalmente come promozione al concorso letterario omonimo per brevi racconti di fantascienza si è arricchita, nel corso degli anni, sempre più di contenuti e di occasioni irripetibili.

Il nome dell’evento – e l’articolazione dello stesso – è ispirato alla prima rivista dedicata alla fantascienza edita in Italia nel 1952: “Scienza Fantastica, avventure nello spazio, tempo e dimensione”; tale rivista pubblicava racconti e romanzi di fantascienza a puntate di autori statunitensi e italiani e inoltre rubriche scientifiche, lettere, concorsi per racconti e disegni dei lettori.

La giuria dal concorso letterario legato alla rassegna Scienza Fantastica 2019 ha annunciato i sei titoli dei racconti brevi che concorreranno ai premi finali. La sera di sabato 27 Luglio si terrà la premiazione dei tre racconti vincitori e, alla conclusione della serata, il racconto primo classificato sarà letto dall’attore professionista Daniele Debernardi. Il tema di quest’anno è “Il ritorno alla luna”. Si è trattato di un argomento particolarmente di attualità non solo per la ricorrenza del 50° anniversario dal primo sbarco ma anche grazie ai molti progetti attuali per missioni sul nostro satellite.

“Tuttavia si è rivelato un terreno ostico per gli scrittori in quanto già esplorato ampiamente dalla letteratura di settore, anche professionistica, e quindi partorire un’idea originale poteva risultare alquanto problematico. Non è retorica affermare che, mai come quest’anno, vista la l’alta qualità di quasi tutti gli elaborati pervenuti, operare una scrematura è stato tanto difficile. Ancora più impegnativo sarà il compito del presidente della giuria, il Dr Giancarlo Genta, il cui voto sarà determinante nell’individuare il vincitore” spiegano gli organizzatori.

Di seguito l’elenco dei racconti finalisti in rigoroso ordine alfabetico:

Congegno a tempo, di Giorgio Anastasio, Agghiacciante percorso temporale, composto da una serie di flash, vissuti in prima persona; Gita, di Marco Bertoli Quando un vecchio appuntamento personale si concretizza solo alla fine della nostra vita; Lo sciamano e la luna, di Mauro Poma La concretizzazione di un mondo impossibile, in quel luogo di confine, tra sogno e realtà. Con un tocco di bellezza artistica; Nata sulla luna, di Riccardo Bianco

Certe volte i mondi interiori dei bambini, individuali e distanti, si incontrano nella dimensione delle speranze e dei sogni più audaci; Ritorno alla polvere, di Giovanni Mignini

Molto spesso, perché il cerchio del destino di un uomo arrivi a chiudersi, è necessario attendere più generazioni; 20 luglio 2024, di Alessandro Marangi può capitare che il sogno più inconfessabile si concretizzi quasi fino in fondo, per svanire poi, un secondo prima di realizzarsi a pieno.

“Un applauso a tutti i partecipanti da parte di tutto lo staff di Scienza Fantastica. Un solo rammarico per i racconti, pur di alta qualità e quindi con tutti i requisiti per concorrere ai premi, esclusi a norma di regolamento perché pervenuti dopo la scadenza ultima del concorso” concludono i promotori del concorso.