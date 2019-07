Savona. E’ stato approvato oggi dalla giunta comunale di Savona il progetto definitivo di ripristino della passeggiata a Zinola gravemnete danneggiata dalla mareggiata dell’ottobre scorso.

I lavori inizieranno entro il mese di settembre, per un importo di 120 mila euro (finanziato da contribuo regionale), e riguardano l’area demaniale in concessione al Comune savonese.

I principali danni rilevati, per i quali si rende necessario un intervento, sono localizzati nella parte di passeggiata rialzata vicina al campo da calcio, nella parte di passeggiata “a tribuna” e nei giardini.

Ecco la descrizione tecnica dell’intervento: i lavori prevedono pertanto opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della passeggiata fronte mare come prima della mareggiata dello scorso ottobre; in particolare sono previste le seguenti lavorazioni: − rimozione della ringhiera esistente; − demolizione/scrostamento di intonaco sul cordolo in cls di chiusura della passeggiata, fortemente danneggiato; − riposizionamento della ringhiera esistente con sostituzione dei pannelli danneggiati, con pannelli uguali a quelli adiacenti; − asportazione di tappeto in conglomerato bituminoso per tutta la lunghezza della parte di passeggiata rialzata, circa 112 m, per una larghezza pari a 2,50 m con raccordo dalle due parti in corrispondenza delle rampe di accesso per la larghezza delle rampe stesse, per evitare vari rappezzi di piccole dimensioni; − installazione di profilato a L a lati disuguali di dimensioni 90x30x4mm per dare un riscontro al nuovo tappeto d’usura; − rifacimento di tappeto d’usura colorato in conglomerato bituminoso, con colorazione il più possibile similare a quella esistente; − rimozione di lastre piane di pietra di Lessinia bianca e di cordoli di pietra di Lessinia danneggiati; − fornitura e posa in opera di nuove lastre e nuovi cordoli analoghi a quelli in situ; − ricollocazione nella posizione originaria delle panchine spostate dalla marreggiata; − ripristino dell’impianto di illuminazione sottopanca con posa in opera di idoneo cavo di alimentazione dei corpi illuminanti tipo Castaldi Chiaro D60 a led, ancora funzionanti installati sotto le panche ed eventuale sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati con corpi analoghi; − ripristino di illuminazione scenica sotto le palme con sostituzione di eventuali corpi illuminanti danneggiati; − piantumazione di nuovo leccio in area giardini; − pulizia dell’area giardini dalla sabbia accumulata durante la mareggiata, rigenerazione del tappeto erboso e ripristino dell’impianto di irrigazione. Il tempo utile previsto per l’esecuzione delle opere è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi.