Savona, vandali in azione in piazza del Popolo

Savona. “Tornando alla macchina in piazza del Popolo dalla notte bianca con la mia famiglia, ho trovato questo bel regalo”. E’ lo sfogo di una savonese sui social network, per via di una amara sorpresa.

Sulla sua vettura infatti ha trovato due profonde righe, una lungo tutta la fiancata e un’altra più corta, evidentemente incise da qualche vandalo. La donna ha fotografato tutto e pubblicato le immagini su Facebook, per allertare chi usa abitualmente il parcheggio di piazza del Popolo e anche, forse, nella speranza di trovare qualche indizio

“L’avevo presa da appena 3 mesi”, commenta sconsolata la donna, che riferisce anche di non essere l’unica danneggiata: i vandali hanno infatti preso di mira anche altre vetture di quella fila.