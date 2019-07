Savona, Toti incontra i sindaci: “Da Roma risorse contro il dissesto idrogeologico, spendiamole presto e bene”

Savona. “Una giornata importante perchè abbiamo aperto un confronto serio con i sindaci del savonese relativo agli oltre 300 milioni del decreto Conte di protezione civile: siamo la seconda regione più finanziata d’Italia in questo campo, occorre spendere questi soldi bene e in fretta perchè possono essere l’opportunità per costruire un grande piano vero di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico”. Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha commentato l’incontro di questa mattina in Provincia con i sindaci del savonese nel corso del quale si è parlato di rifiuti, dei danni dell’ondata di maltempo dell’ottobre scorso e del Fondo Strategico Infrastrutture.

Con lui, a presentare problematiche e opportunità, c’erano l’assessore all’Urbanistica e Demanio Marco Scajola e quello alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone. “L’obiettivo – ha spiegato Toti – è evitare di subire nuove emergenze e nuovi danni legati al meteo: di fronte a una progettazione sera e a una capacità di utilizzo serio di questi fondi io credo che la Liguria possa fare un significativo passo avanti. E’ un provvedimento di legge che prevede norme molto strette e tempi molto rigorosi: per questo ci siamo dotati di un fondo di progettazione a rotazione di 400 mila euro che oggi abbiamo presentato ai sindaci, con cui soprattutto i piccoli Comuni possono portarsi avanti con gli studi di fattibilità delle opere che vogliono fare. Ci apprestiamo a rendicontare già quanto investito nel 2019, che sarà molto, e a programmare gli investimenti del 2020/21, che sarà ancora di più”.

Ma si è parlato, come detto, anche di rifiuti. E qui arriva l’affondo di Toti: “Stiamo portando avanti una revisione del piano integrato della Regione. Ci sono molti passaggi che riguardano il savonese, dal raddoppio del biodigestore di Cairo alla discarica. Stiamo lavorando per dare finalmente a questa Regione un sistema di smaltimento autonomo e una differenziata che continua a crescere. Abbiamo ovviamente gli strascichi di una situazione complessa legata al ponte Morandi, ora bisogna tornare a regime e riprendere il cammino arrivando a fine legislatura con un piano che dia autonomia a questa regione e uno smaltimento differenziato degno di questo nome. In 5 anni abbiamo recuperato i 20 anni perduti prima”.

Con i sindaci si è parlato anche di infrastrutture: “Il fondo strategico ha investito molto su questa regione – ha detto Toti – Il prossimo settembre firmeremo un protocollo di intesa con la Provincia e i Comuni della Valbormida specifico per alcune zone dell’entroterra savonese che hanno situazioni particolari legate all’inverno, con la neve e il blocco delle autostrade e della viabilità alternativa. Pensiamo di mettere alcuni mezzi delle nostre colonne mobili a disposizione della provincia di Savona, sia in termini di personale che di attrezzature, e di codificare alcuni protocolli di protezione civile che possano essere utilizzati proficuamente dai sindaci nei momenti di maggiore difficoltà”.

E a chi chiede se la Regione possa far qualcosa per accelerare le opere infrastrutturali ferme da tempo, Toti risponde così: “In questo momento sulle concessioni autostradali c’è un ministro che sta giocando una partita un po’ complicata e temo non particolarmente proficua per il Paese. Le concessioni liguri sono quasi tutte o scadute o in scadenza; quando il Governo deciderà cosa fare con le concessioni noi potremo dire la nostra. Stiamo invece lavorando proficuamente con Rfi per definire gli investimenti dei prossimi 7 anni, tra cui la galleria tra Finale e Andora, e con Anas stiamo ragionando sui raddoppi dell’Aurelia. Speriamo di portare buoni risultati perchè ne abbiamo diritto, ma non dipende dalla Regione che ha solamente un ruolo negoziale”.