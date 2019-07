Savona, riflessione sul piano del traffico e della mobilità

Savona. Abbiamo letto con attenzione la dotta disquisizione sul futuro della viabilità e del trasporto pubblico urbano di Savona…

La storia continua: sono stato 20 anni in Commissione del traffico ACI e, dopo 20 anni sono scappato, nauseato dalle montagne di chiacchiere prodotte senza risultati. Dico solo questo. Sino a poco tempo fa un bus TPL della linea 6 passava in via Alessandria ogni 10 minuti e muoversi nell’hinterland savonese era agevole, senza perdite di tempo.

Adesso a volte non bastano 40 minuti di attesa, tra un bus e l’altro, sperando che il bus alla fine arrivi, con i nuovi orari che cambiano ogni momento…

Che razza di servizio pubblico è? Non sarebbe meglio rendere gratuito il trasporto pubblico, inserendolo nella fiscalità locale, facendolo funzionare in modo adeguato e non rovesciando sugli utenti tutte le difficoltà di TPL?