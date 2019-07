Savona, protratto cantiere per un problema tecnico: “Occasionale e causato da estrema urgenza”

Savona. “Ieri, 2 luglio, si è verificato un problema tecnico durante i lavori di rinforzo della banchina crociere nel porto di Savona”.

Lo fanno sapere dall’Autorità di Sistema Portuale, dalla quale hanno proseguito: “Per questo motivo, la ditta incaricata ha dovuto procedere con urgenza alla messa in sicurezza di un palo, protraendo l’orario di lavoro oltre il termine previsto per il cantiere. Questo prolungamento di orario, che può aver determinato un disagio per i cittadini della zona, è stato occasionale e causato solo dall’estrema urgenza”.

“Riguardo al cantiere in atto nell’area portuale di Savona, si evidenzia che, al fine di controllare le vibrazioni provocate dai lavori, l’AdSP ha attivato, preliminarmente, un servizio di monitoraggio dinamico mediante l’installazione di tre vibrometri posti lungo la banchina in corrispondenza dei pilastri del Palacrociere e, in seguito, di altro sistema di monitoraggio nell’ambito del centro storico della città”.

“I dati pervenuti dal sistema di rilevazione hanno evidenziato che, anche nei momenti di infissione dei pali, sono state generate vibrazioni di un ordine di grandezza ben inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente in materia. Si precisa, inoltre che i lavori termineranno a metà agosto, ma già a partire dalla metà del corrente mese è previsto l’allontanamento dal centro abitato, con conseguente riduzione delle vibrazioni percepite”, hanno concluso.