Savona, proseguono i controlli della polizia in città

Savona. Ieri sera, a Savona, la polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione, al quale hanno preso parte i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria”, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso dell’attività, che ha interessato diverse zone della città, in particolare le zone della stazione Ferroviaria, di Piazza del Popolo, dei giardini di via delle Trincee e via Carissimo e Crotti, sono stati realizzati diversi posti di controllo, identificate una trentina di persone e controllati alcuni esercizi pubblici.

I servizi di pattugliamento straordinari saranno ripetuti anche nelle prossime settimane.