Savona, perdita d’acqua nei giardini di via Verdi: tecnici al lavoro

Savona. Una perdita di acqua si è verificata nella zona dei giardini di via Verdi a Savona. “I nostri tecnici sono prontamente intrevenuti riscontrando che la causa della fuoriuscita dell’acqua si trova in una delle condotte idriche dell’impianto di irrigazione dell’area verde, che sono collocate sotto la pavimentazione in porfido circostante il parco” spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.

“Si è quindi attivata prontamente una squadra operativa, al fine dell’esecuzione del necessario scavo per l’intercettazione della perdita ed il ripristino della condotta” spiega l’assessore.

“A causa della pioggia intensa di ieri, le lavorazioni sono poi state interrotte nel primo pomeriggio per poi riprendere questa mattina. Si allega foto dell’intervento in corso. L’area sarà nuovamente fruibile entro la giornata di oggi” conclude Santi.