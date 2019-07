Savona, pedone investito in via Nizza

Savona. Un uomo è stato investito oggi pomeriggio qualche minuto dopo le 18 a Savona, in via Nizza all’altezza della chiesa di Zinola.

L’uomo è stato urtato, fortunatamente non in modo violento, da un’automobile mentre attraversava la strada. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo.

Pesanti ripercussioni sulla viabilità, con la circolazione sull’Aurelia rallentata per diversi minuti durante l’intervento di soccorso.