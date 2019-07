Savona, pedone investito in via Nizza: è caccia all’auto pirata, si cercano testimoni

Savona. Un uomo è stato investito ieri pomeriggio qualche minuto dopo le 18 a Savona, in via Nizza all’altezza della chiesa di Zinola. L’uomo è stato urtato, fortunatamente non in modo violento, da un’automobile mentre attraversava la strada, ed è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo.

La vettura che lo ha urtato, però, approfittando della concitazione del momento si è allontanata. La polizia locale di Savona è quindi alla ricerca di indizi che possano aiutare a risalire al pirata della strada. Le uniche informazioni al momento disponibili: si trattava di una vettura di colore scuro e si è allontanata in direzione Vado/Quiliano.

Se qualcuno avesse registrato video sul posto in grado di mostrare la targa del veicolo, o almeno il modello, o avesse assistito alla scena e avesse informazioni utili, è pregato di contattare la redazione a comunicati@ivg.it o direttamente il Comando savonese. I vigili stanno anche passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti nel territorio di Vado e Quiliano in cerca di indizi.