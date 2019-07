Savona, ore d’angoscia per un uomo scomparso da casa

Savona. Ore di apprensione a Savona per Luciano Colautti, pensionato di 65 anni, di cui da lunedì pomeriggio non si hanno più notizie. A lanciare un appello sono i famigliari che, quando l’uomo non è più tornato a casa, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Secondo quanto appreso, Colautti, che ha lavorato nella farmacia dell’ospedale San Paolo, lunedì pomeriggio è uscito da casa (abita in via Mignone) in auto, senza cellulare, e da quel momento è svanito nel nulla.

I famigliari, che stanno comprensibilmente vivendo ore d’angoscia, lo stanno cercando in città e nei comuni limitrofi a Savona, ma stanno anche diffondendo appelli rivolti a chiunque abbia sue notizie o lo vedesse in giro.