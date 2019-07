Savona, nuova vita per la sede del mercato: via libera all’avviso pubblico per la riqualificazione

Savona. Dopo anni di staticità è stato approvato, nella giunta comunale di martedì 30 luglio, l’avviso di manifestazioni di interesse per il recupero e la riqualificazione del mercato civico che uscirà domani: punto di aggregazione e socializzazione per i savonesi e per i turisti quale porta di accesso al centro storico, a ridosso della darsena e del Priamar.

L’intervento consentirà di riqualificare e valorizzare il contesto urbano circostante e farà sistema con l’imminente pedonalizzazione di Corso Italia e la valorizzazione di via Untoria. Il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato al 30 settembre.

La proposta tecnica andrà descritta illustrando una relazione con gli obiettivi, le destinazioni d’uso previste e l’idea progettuale sia da un punto di vista produttivo che di valorizzazione architettonica.

Nella proposta dovrà essere indicato lo studio di fattibilità comprensivo di elaborati con indicazione dell’organizzazione proposta per l’uso degli spazi e degli interventi principali da realizzare e un cronoprogramma di realizzazione dei lavori edili, comprensivo della realizzazione delle opere inerenti la sala mercatale, che il proponente dovrà impegnarsi a sostenere, individuando le soluzioni tecniche più idonee per limitare a minimo il disagio dei concessionari operanti nel Mercato.

“La città comincia a rivivere e attraverso questi interventi darà la possibilità di avere in più spazi di aggregazione e di socializzazione cosa che per anni è stata dimenticata con le passate amministrazioni, – spiega l’assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato. – Questo è un progetto che vuole valorizzare la città, il suo tessuto economico imprenditoriale ma anche tutte quelle realtà artistiche e paesaggistiche, in sistema integrato che comprende anche l’aspetto turistico”.