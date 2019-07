Savona. Arrivare sulla Luna e tornare indietro è una fantasia che l’uomo ha coltivato per millenni. Cinquant’anni fa il sogno è diventato realtà grazie ad un impegno scientifico e tecnologico strepitoso, una buona parte del quale riguardò l’informatica.

All About Apple Museum celebra l’anniversario con una notte speciale dedicata ai contributi che l’informatica dette al programma spaziale americano Apollo e ai benefici che ne ricevette. “Festeggeremo due momenti storici: l’allunaggio e la prima passeggiata lunare – spiegano gli organizzatori – Nell’attesa, interventi ed esperienze per saperne di più sulla Luna, sul programma Apollo, sulle tecnologie che lo hanno reso possibile”. Gli interventi, storicamente e scientificamente accurati, sono stati preparati per essere adatti ad ogni pubblico: gli esperti invitati saranno disponibili per rispondere a domande e curiosità… la notte dell’allunaggio è lunga, approfittatene!

Per non guardare solo all’informatica di ieri, giocheremo con Oculus Quest, l’ultimo arrivato dei dispositivi di realtà virtuale. Per tutta la notte due Quest saranno disponibili per immergersi nei momenti più emozionanti della missione Apollo 11. E non si vive di solo digitale: osserveremo stelle e costellazioni che gli astronauti hanno usato per verificare la rotta.

Un telescopio con specchio da 250 mm permetterà di osservare Giove e Saturno (per l’occasione anche loro passano davanti al Museo) e localizzare dal vivo la zona dell’allunaggio ingrandendo di 200 volte il nostro satellite. Infine, aspettando il vostro turno al telescopio o al Quest, potrete cimentarvi in una serie di quiz sulla Luna al cinema: ai più bravi l’esclusiva maglietta in tema con la serata.

L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.

Programma della serata

21:30 Apertura del Museo

22:04 Quegli ultimi 12′, filmato originale NASA commentato dal vivo

22:17 Toccato! Primo brindisi

Dalle 23 all’1:00

G.A. Cignoni “Idee, calcoli e calcolatori per andare sulla Luna”

Osservazioni astronomiche: Giove e Saturno

Realtà virtuale, dentro Columbia, flyby della Luna

Quiz cinelunare a premi

Dall’1:00 alle 4:00

M. Fanciulli, “AGC, Guida pratica per un’allunaggio gentile”

Osservazioni astronomiche: costellazioni e Luna

Realtà virtuale, dentro Eagle, Tranquillity Base

Quiz cinelunare a premi

4:00 Question time: domande libere agli esperti

4:56 Un piccolo passo… Brindisi e gran rinfresco finale

Stellaria è un’associazione di promozione sociale che, nel Ponente Ligure ma anche sul territorio nazionale, si occupa prevalentemente di organizzare attività legate alla cultura scientifica e soprattutto astronomica. I suoi associati hanno maturato un’esperienza ventennale con centinaia di attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado e organizzando le attività e la gestione dell’Osservatorio comunale G.D.Cassini di Perinaldo (Im) fino al 2015. Stellaria è attiva, autonomamente o assieme ad altre realtà culturali, con interventi di divulgazione astronomica, osservazioni guidate del cielo, attività didattiche nelle scuole, corsi di astronomia e convegni. Ha collaborato negli anni con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica. Dal 2012 è promotrice di “Occhi su Saturno”, evento che ha raccolto ogni anno più di cento adesioni, in tutt’Italia e all’estero. Recentemente si è dotata dell’unico planetario digitale del ponente ligure e oltre alle consuete osservazioni offre spettacoli del cielo sotto una cupola di 5 metri di diametro.

Esperti della serata

Giovanni A. Cignoni. Informatico e ingegnere, lavora nel trasferimento tecnologico occupandosi di ingegneria del software in vari gusti. Temi su cui ha pubblicato, partecipato a progetti internazionali, insegnato a UniPi, UniFi, UniPd. Dal 2006, il suo doppio si dedica a HMR, un progetto di ricerca che, con l’ostinata curiosità degli hacker, studia e racconta la storia dell’informatica a partire dai fatti, hardware e software soprattutto. Uno dei due, dal 2015 è titolare del corso di Storia dell’Informatica a UniPi.

Marco Fanciulli. Fisico ma mai “in forma”, si è occupato per oltre venti anni di ricerca e sviluppo nell’ambito delle tecnologie per la televisione e per l’intrattenimento in alcune delle più grandi realtà del settore, con particolare riferimento alla compressione del video e alla realtà aumentata e virtuale. Da tre anni si è lanciato in un progetto di riproduzione del computer AGC utilizzato a bordo delle missioni Apollo; poi, non contento, ha deciso di ricostruire un LEM a grandezza naturale per dare una “casa” idonea alla riproduzione.