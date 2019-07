Savona, investimento pedonale e tamponamento tra due auto

Savona. Investimento pedonale nel tardo pomeriggio di oggi a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18:00, in via Stalingrado, una donna è stata colpita da un’auto mentre stava attraversando la strada. La signora, a seguito dell’impatto con la vettura, è caduta a terra. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa e l’automedica del 118. Dopo le prime cure da parte dei sanitari la persona ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’investimento pedonale è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Altro incidente stradale, invece, poco dopo le 16:00, all’altezza della Torretta, sempre a Savona, dove si è verificato un tamponamento tra due auto: nello scontro tra i due veicoli sono rimasti feriti in maniera non grave i cinque occupanti della vettura colpita.

Soccorsi da personale sanitario e 118 sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona, non hanno riportato ferite gravi. Anche in questo caso il sinistro stradale è stato rilevato dai vigili urbani savonesi.