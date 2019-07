Agg. ore 15:20. I vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme e a domare il rogo, che ha interessato una sorta di “baracca-ripostiglio” sul tetto della palazzina. Fortunatamente, a seguito dell’incendio, non si sono registrati feriti o intossicati. Le fiamme sembrerebbero essersi originate per cause accidentali (ancora da identificare): esclusa, comunque, l’ipotesi dolosa.

Savona. Incendio, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, a Savona, all’ultimo piano di una palazzina situata in via Luigi Pirandello.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio né se ci siano persone ferite o intossicate nell’appartamento. Il rogo ha generato una grossa e densa nuvola di fumo nero visibile anche a grande distanza.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, da poco giunti sul posto (con due mezzi da Savona e l’autoscala) insieme ad un’ambulanza della croce rossa di Savona.

Per permettere le operazioni di spegnimento, il tratto di via Pirandello interessato dall’incendio è stato chiuso temporaneamente al traffico.

