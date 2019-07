Savona, il 19 luglio la finale di Vb Factor: guest star il rapper Shade, al vincitore 2500 euro

Savona. Si avvicina l’appuntamento con l’atto finale della kermesse Vb Factor Contest 9. Il talent show di marca ligure, dopo aver ottenuto un grande successo di pubblico nelle semifinali di Alassio e Varazze, è pronto a sbarcare a Savona per l’ultima serata della nona edizione. Da non perdere la ‘gala night’, venerdì 19 luglio dalle ore 20.30 presso la fortezza del Priamar, dove verranno incoronati i vincitori.

L’evento, patrocinato dal Comune di Savona, vedrà protagonisti ben 36 artisti che proveranno a guadagnarsi lo scettro di Vb Factor Contest. Il presentatore e patron della manifestazone Simone Rudino, negli anni passati, ha portato nella provincia savonese personaggi televisivi come Paolo Ruffini, Sergio Sylvestre, Andreas Muller, Mara Maionchi, Giovanni Caccamo e tanti altri; e anche quest’anno non mancherà una special guest, ossia il cantante rapper emergente Shade. Il giovane torinese, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo, ed in rampa di lancio con il brano ‘La hit dell’estate’, siederà in giuria ed infiammerà la platea cantando dal vivo.

La finale sarà arricchita da altri 4 ospiti: il comico ed imitatore Edoardo Mecca, il gruppo di ballo Urban Theory finalista di ‘Italia’s got talent 2019′, il comico Fabrizio Brignolo da ‘Made in Sud’ e il coreografo internazionale Matthieu Barrucand. Una varietà di generi per garantire divertimento e spettacolo al pubblico.

A decretare i vincitori, come prevede la formula del contest, non saranno solo i giurati, ma anche la platea presente alla fortezza che, tramite un semplice sms, potrà esprimere le proprie preferenze. In palio per il primo classificato 2500 euro in gettoni d’oro (in alternativa nel canto la possibilità di incidere un brano edit a Milano presso lo studio di registrazione di Massimo Zoara con tanto di disrtibuzione digitale); 1000 euro in gettoni d’oro andranno al secondo classificato e 500 al terzo. Verranno inoltre assegnate borse di studio per il ballo, un premio della critica stabilito dall’organizzazione ed i trofei /targhe per i primi classificati.

Grande novità sarà la presenza di una troupe televisiva che registrerà l’intera serata e manderà uno speciale di 15 minuti in 80 reti nazionali, tra cui Canale Italia. Prosegue inoltre la partnership con Radio Onda Ligure 101.

L’aperifactor (apericena ante spettacolo al costo di 10 euro), dopo aver registrato il tutto esaurito anche nell’ultima data di Varazze, si sposta presso il Bar ‘Caffè Saona’ in Corso Italia 34r dalle ore 18.30.