Savona. Nella serata di giovedì 11 Luglio, in occasione della notte bianca savonese, i ragazzi dell’associazione “Giovani per la Scienza” hanno portato molti loro esperimenti, quasi tutti nuovi e luminosi, in Via Manzoni.

“È stato riscontrato un grande pubblico durante l’arco dell’intera serata, dalle 19 sin oltre mezzanotte, per i giovani scienziati che hanno così potuto esporre e spiegare i loro esperimenti che riguardavano le varie branche della scienza: chimica con lo studio del pH, informatica con un incrocio regolato da scheda Arduino, chladni e lo studio delle frequenze, i fluidi non newtoniani di cui i più piccoli visitatori hanno potuto verificare le reazioni divertendosi impiastricciandosi le mani, un modello di centrale idroelettrica che accende i lampioni del parco circostante, lo studio del momento angolare e del moto armonico, la macchina di Galton e alcuni esperimenti di elettrostatica ed elettromagnetismo, come la macchina di Van der Graaf e l’induzione elettromagnetica” spiegano dall’associazione.

“È stato bello portare in piazza la scienza perchè, come sempre, si verifica che essa attiri e appassioni il pubblico, le famiglie, gli specialisti e le persone comuni” concludono i “Giovani per la scienza”.