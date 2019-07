Savona. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 6.45, per una sospetta fuga di gas in via San Lorenzo.

L’intervento riguarda un appartamento all’ultimo piano di un edificio nel tratto che collega piazza Brennero al bivio con via Istria e via Mignone. Al momento è ancora in corso.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di interventi nelle ultime ore sempre per fughe di gas: ieri sera alle 20.30 i pompieri avevano dovuto affrontare un problema simile a Laigueglia, mentre intorno alle 23 era stata la volta di Pietra Ligure.