Savona Fbc, inizia l’era Patrassi

Savona. Dopo tre anni finisce l’era Cristiano Cavaliere e inizia quella di Roberto Patrassi. Al termine di una trattativa estenuante e per certi versi convulsa il Savona cambia quindi proprietà.

Cavaliere, il cui rapporto con la piazza non è mai realmente decollato (come hanno dimostrato dal 2016 a oggi le ripetute contestazioni e la scarsa affluenza di pubblico allo stadio), mette nero su bianco e cede le quote di maggioranza alla cordata milanese. Patrassi; marchigiano, quattro lauree, ex dirigente del Milan, con un passato nell’amministrazione pubblica come pretore, sarà il nuovo presidente. Dietro, alle sue spalle, un gruppo di imprenditori impegnati nel settore dell’efficentamento energetico.

In prima linea, per quanto concerne l’aspetto dirigenziale, si paventa il nome di Christian Papa nel ruolo di Ds. Sarebbe un ritorno.

L’intenzione dichiarata della nuova gestione sarà quella di allestire una squadra in grado di vincere il campionato e risalire in Serie C, ma intanto il tempo stringe.

Molto dipenderà anche dall’assortimento dei gironi. Verosimilmente, a tal proposito, le liguri si ritroveranno nuovamente con le piemontesi e le lombarde (provincia milanese, varesotto e Monza Brianza). Vista la mancata iscrizione del Cuneo (retrocesso e fallito) che, di fatto, libera un posto nel girone A, lo spauracchio da evitare sarebbe il Seregno, società anch’essa attrezzata per un eventuale salto di categoria. Al tempo stesso, la Pro Dronero ha presentato istanza di ripescaggio, la quale però difficilmente verrà concessa. In ogni caso tali discorsi lasciano il loro tempo.

Sulla parte sportiva, pare siano gli due allenatori sui quali sono stati messi gli occhi. Il primo è Alessandro Siciliano, anch’egli vecchia conoscenza del club di via Cadorna, essendosi già seduto sulla panchina biancoblù nella stagione 2016/2017. Altro nome è quello di Alessandro Birindelli, ex giocatore della Juventus, l’anno scorso impegnato come tecnico della Berretti del Pisa.

Quanto certo è che dunque questa siano state messe le firme sull’accordo preliminare. La prossima settimana i nuovi proprietari del Savona indiranno una conferenza nella sede del Bacigalupo. La stagione inizierà ufficialmente il 18 agosto, col primo turno della Coppa Italia. Il 1 settembre invece al via la Serie D 2019/2020. La squadra andrà in ritiro in Valle d’Aosta.