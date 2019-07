Savona, dopo Bibbiano la consigliera Saccone chiede una commissione sulle strutture per minori in città

Savona. Una commissione per discutere dell’organizzazione delle strutture ricettive per minori nel comune di Savona, sulla scia dei fatti di Bibbiano. A richiederla è stato il gruppo misto, con in testa la consigliera Simona Saccone.

“Abbiamo presentato la richiesta della terza commissione permanente, alla presenza dell’assessore Romagnoli e del dirigente ai servizi sociali del Comune – spiega – per fare chiarezza e dare delucidazioni ai cittadini savonesi dopo i gravi casi di affidi poco chiari a Bibbiano”.

“Per molti anni – racconta – mi sono occupata di supportare i casi difficili nelle nostre zone con la Pronto Famiglia Onlus, che si occupa proprio di dare sostegno ed aiuto alle famiglie a cui vengono tolti i minori in Italia. E’ da anni che si combatte una realtà che finalmente è uscita alla luce del sole. Chiediamo di approfondire come Comune questo argomento e capire i tempi, i modi, chi decide (e come) chi sia degna di fare la mamma e chi non lo sia: è un dovere morale e umano sia come consiglieri comunali che come persone”.

“I bambini allontanati non hanno possibilità di telefonare ai genitori se non ad orari stabiliti dal giudice – spiega – e li possono incontrare solo in determinate aree (sempre fuori dalle strutture). Famiglie divise e distrutte, bambini a cui è stata tolta la famiglia, nonni che non possono vedere i nipoti… penso sia importante capire”.

“Ci tengo a precisare che ci sono ovviamente casi in cui l’allontanamento è doveroso per la salvaguardia del minori – ammette Saccone – ma non sempre avviene. Per esperienza personale posso dire che le assistenti sociali savonesi sono sempre state molto carine, professionali e gentili, chiaramente per quello che era in loro potere, con le richieste dei genitori che ho accompagnato presso i servizi sociali. Capire però come sia stato possibile un simile accanimento a Bibbiano sulle famiglie è importante”.