Savona, domenica una veleggiata organizzata da Assonautica

Savona. Il Gruppo Vela di Assonautica provinciale di Savona organizza una veleggiata che si svolgerà domenica 7 luglio nel tratto di mare Savona-Bergeggi-Spotorno.

Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo con lunghezza fuori tutto superiore a 6 metri, suddivise in categorie in base alla LFT.

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria di Assonautica in lungomare Matteotti 1 a Savona o via e-mail e perfezionato sabato 6 luglio entro le ore 18,30.

La quota di partecipazione per ogni barca è di 20 euro per gli armatori soci di Assonautica e di 30 euro per i non soci.

Il programma:

sabato 6 luglio ore 18,30: skipper meeting presso la sala riunioni dell’Assonautica;

domenica 7 luglio ore 10,25 motori spenti; ore 10,30 segnale di partenza della veleggiata; il tempo massimo e limite è stabilito in 4 ore;

domenica 7 luglio ore 20: buffet presso la sala riunioni di Assonautica provinciale di Savona in lungomare Matteotti 1.