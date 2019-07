Savona. Attimi di paura questa mattina in via Paleocapa a Savona, poco dopo l’incrocio con via Mistrangelo, dove la pavimentazione di un terrazzino del primo piano ha ceduto ed è crollata al suolo.

Fortunatamente le caduta di detriti non ha ferito nessuno, ma la pesante lastra ha colpito una vettura parcheggiata che è stata pesantemente danneggiata.

E’ intervenuta la polizia municipale che ha messo in sicurezza l’area delimitandola in attesa di ulteriori controlli sulla stabilità del terrazzino.