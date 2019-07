Savona. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Savona.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 17 e 30, un’auto si è ribaltata in via Santuario, nel quartiere di Lavagnola, per cause ancora in via di accertamento. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di 118, personale sanitario, vigili del fuoco e polizia municipale savonese.

di 4 Galleria fotografica Auto ribaltata a Savona







A bordo il conducente ed un passeggero che sono stati estratti dall’abitacolo dai pompieri: dopo le prime cure da parte dei sanitari sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Stando a quanto riferito non hanno riportato gravi traumi o ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

A seguito dell’incidente e per consentire i soccorsi ai due occupanti del veicolo la via savonese è rimasta bloccata: i vigili urbani hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso.