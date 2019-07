Savona, auto in fiamme in via Nizza

Savona. Un’automobile, intorno alle ore 20, è stata parzialmente distrutta dalle fiamme, a seguito di un incendio scaturito all’interno del veicolo stesso per cause ancora da chiarire.

L’episodio si è verificato in via Nizza a Savona, peraltro a breve distanza dall’Aquario, locale teatro dell’episodio di cronaca della scorsa notte. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo in brevissimo tempo.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.