Savona, ai Raphael il “pesce della plastica” per imparare a riciclare divertendosi

Savona. Sabato alla spiaggia Raphael di Savona è stato svuotato, per la prima volta, il “pesce della plastica”. Il contenitore a forma di pesce per raccogliere la plastica era stato inaugurato due settimane fa per portare all’attenzione dei bambini l’importanza del tema del riciclo in modo divertente e coinvolgente.

“In questi giorni tutte le bottigliette di plastica sono state gettate nel pesce e tutti noi abbiamo potuto vedere quanta plastica viene prodotta in così poco tempo – racconta il consiglio direttivo – questa è plastica pulita e quindi perfettamente riciclabile”.

Sabato, al momento dello svuotamento, i bambini si sono impegnati nel togliere le etichette e schiacciare le bottiglie e, così facendo, una bambina ha trovato il messaggio all’interno di una di queste che le ha fatto vincere un premio. Tutto l’impegno è stato poi ricompensato con una merenda a base di pane e nutella e pane, burro e marmellata per tutti i bimbi. Ora il pesce è di nuovo pronto per essere riempito e svuotato.