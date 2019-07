Savona, accusa un malore fatale in spiaggia: muore una donna

Savona. Non ce l’ha fatta la donna di 74 anni che, questo pomeriggio, ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia a Savona, nella zona degli ex cantieri Solimano.

Secondo quanto accertato, intorno alle 17 l’anziana ha accusato un grave malore. Immediato l’intervento del personale sanitario, con un’automedica di Savona Soccorso ed un’ambulanza della croce rossa savonese prontamente accorse sul posto.

Purtroppo, nonostante la rapidità di intervento, per la pensionata non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri, gli uomini della guardia costiera e della polizia locale.