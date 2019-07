Sassello, in arrivo 200 mila euro per la messa in sicurezza della frana a Colletta

Liguria. “Oltre 10 milioni di euro sono stati sbloccati per la prevenzione del rischio alluvioni e frane nella seduta del Cipe di oggi per interventi in Liguria, i cui lavori potranno essere a bando entro i prossimi cinque mesi”. Lo annuncia il responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.

Di questi fondi, 200 mila euro serviranno alla messa in sicurezza di un versante di frana in località Colletta a Sassello.

Più in generale, con le risorse saranno finanziati “interventi attesi da anni, che il nostro governo ha sbloccato e che serviranno a rendere più sicuro un territorio fragile come quello ligure, attivando anche lavori sul territorio con indubbi benefici sia in termini di sicurezza idrogeologica sia di occupazione collegata all’edilizia”.