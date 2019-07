Festa grande a Savona che si gode un risultato strepitoso da parte di Sara Oddera, tesserata per il Sup Team Savona, capace di vincere la classifica femminile della Berlugane Sup Race, a Beaulieu sur mer, una delle più importanti manifestazioni di paddle d’Europa. Oltre 40 gli atleti al via fra i quali anche l’altro savonese, Paolo Nardini, anch’egli del Sup Team, che si piazza 9°.

Percorso non semplice con quattro giri e tre passaggi a terra per un totale di 24 boe, ma la Oddera ha ben chiaro in mente come vincere. Presto la savonese allunga e lascia le rivali oltre un gap ricucibile volando verso la vittoria strameritata. Finale di giornata dedicata alla festa fra balli polinesiani e tanta gioia.