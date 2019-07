Finale Ligure. Stop alla plastica in mare e il l Gruppo Pelagos della LNI – Sez. di Finale Ligure – lancia una iniziativa per la raccolta e recupero di plastiche abbandonate alla deriva, di ogni sorta, una iniziativa condotta assieme all’associazione Battibaleno che organizzerà sabato 13 luglio, alle ore 21 e 30, un incontro con i diportisti del porto finalese e con gli appassionati del mare per spiegare il progetto.

“Operazione Delphis – Plastic removve” è una iniziativa a livello nazionale che si terrà sabato 21 luglio, che vedrà protagonista anche il finalese, con diretto riferimento alla tutela e protezione ambientale del Santuario dei Cetacei.

Il Gruppo Pelagos della LNI – Sez. di Finale Ligure da anni collabora, a titolo gratuito, con vari ricercatori, biologi marini, segnalando e mettendo a disposizione di varie Università numerose immagini di zifi, balenottere, tartarughe…

Non mancano gli interventi in mare del Gruppo Pelagos, per liberare le tartarughe Caretta Caretta impigliate in sacchetti di plastica e nylon, così come sono frequenti le azioni di recupero di materiale plastico nello specchio acqueo del Santuario dei Cetacei, un danno per l’habitat marino unico e meta di tanti visitatori che possono ammirare delfini, capodogli e specie rare dei nostri mari.