Sanità, Rossetti (Pd) attacca Viale: “Servono più dei 500 Oss che voleva assumere”

Liguria. “L’assessore Viale, evidentemente, non sa cosa succeda nella sanità ligure. Perché a una mia interrogazione con risposta scritta sul concorso tanto atteso per operatori socio sanitari ha risposto che la selezione partirà entro fine anno, senza menzionare ciò che sta succedendo in Liguria”. Lo dice il consigliere regionale del Pd Ligure Pippo Rossetti.

“Le Asl, infatti – continua Rossetti – in carenza di personale chiamano gli oss direttamente dal collocamento, assumendo per titolo e per Isee: ci ha provato recentemente l’Asl 2, solo per fare un esempio, ma poi – fortunatamente – l’azienda ha ritirato il bando in autotutela. È bene ricordare che gli oss chiamati attraverso il collocamento vengono assunti con una categoria inferiore (b) a quella prevista nel contratto della sanità per gli operatori sociosanitari (b2). In consiglio regionale i sindacati avevano portato i lavoratori di KCS, che opera presso l’istituto Brignole con un livello “b” invece che “b2″ e che il tribunale pare abbia recentemente obbligato la stessa azienda a inquadrare gli oss in b2”.

“Mi stupisce che, mentre in commissione sanità è stato constatato che sommando gli oss interinali, esternalizzati e a tempo determinato ai posti vacanti, il fabbisogno ligure sia assai superiore alle 500 unità del concorsone, l’assessore ritenga che quello resti comunque il numero di persone da assumere”.

“Così alla fine di tutta la lunga procedura – conclude il consigliere – Viale otterrà lo stesso risultato ottenuto con gli infermieri: dopo le assunzioni si scopriranno nuovi buchi di organico e si procederà con la chiamata di nuovi interinali e temporanei. Insieme ai colleghi del Gruppo del Pd e Rete a Sinistra – Liberamente Liguria ho presentato un’interpellanza al fine di stimolare la giunta ad assumere tutto il personale di cui c’è bisogno”.